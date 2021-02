Implication de son fils dans l'affaire Sonko-Adji: Pape Sagna Mbaye, responsable de Bby, dément et brandit des preuves D'après des informations relayées par certains organes de presse, le fils de Pape Sagna Mbaye responsable de Bby, serait le fameux homme qui a transporté Adji Sarr le soir des faits. Une information que le père de ce dernier dément dans un communiqué.

"Des informations parues dans les réseaux sociaux font état de l'implication de mon fils à qui, on a attribué le nom Mouhamed Mbaye dans cette affaire opposant Ousmane Sonko et Adji Sarr, au motif que mon fils serait un proche ami de la fille à l'origine de cette plaine et qu'il l'aurait, le jour des faits, transporté à l'hôpital...



Je tiens à rassurer mes amis, parents et proches que mon fils n'est ni de prés, ni de loin impliqué dans cette affaire".







