Important écart entre la demande et l’offre de riz en Afrique de l’Ouest : La Cedeao active un nouvel plan d’actions pour atteindre l’autosuffisance en 2025

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 16:37 | | 0 commentaire(s)|

La forte dépendance à l'égard des importations de riz, la croissance démographique accrue, l'urbanisation massive et l'augmentation soudaine du coût du riz importé ces dernières années ont incité la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) à élaborer une initiative visant à relancer de manière durable et soutenue l'économie de la riziculture en Afrique de l'Ouest.



L'initiative appelée « Offensive riz » a été conceptualisée comme l'un des programmes phares pour rendre opérationnelle la politique agricole de la Cedeao (Ecowap). En plus de son objectif, il s'agit également, d’après les responsables de la Cedeao, d'une réponse régionale pour soutenir les stratégies nationales de développement de la riziculture (Sndr) afin d'atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2025.



Lors d’une conférence de presse tenue ce matin (en ligne et en présentiel), la Commission de la Cedeao a annoncé son nouveau plan d'actions pour mettre en œuvre sa politique sur le riz, communément appelée l'Offensive Riz. Cette réunion visait à servir de plateforme pour la Commission de la Cedeao afin de présenter aux acteurs clés et aux parties prenantes le plan d'action régional et les activités de mise en œuvre, mais aussi pour interagir avec la presse régionale sur les différentes initiatives pour atteindre l’autosuffisance en riz en Afrique de l'Ouest.



En effet, suite à une évaluation à mi-parcours de l'initiative en février 2020, la Direction de l'agriculture et du développement rural de la Commission de la Cedeao (Dard/Cedeao), a développé un Plan d'actions régional pour accélérer la mise en œuvre de l'Offensive Riz de la Cedeao. Selon les acteurs, ce plan d'actions servira de complément à l'Ecowap/Caadp qui est la politique agricole des 15 Etats membres de la Cedeao.



Le directeur de l’agriculture et du développement rural de la Cedeao Alain Sy Traoré qui a ouvert la séance et qui s’est exprimé au nom de Sekou Sangare, commissaire en charge de l’agriculture, indique que l’objectif de la stratégie est qu’à l’horizon 2025, « si nous ne pouvons pas atteindre l’autosuffisance en riz, qu’au moins nous pourrons renverser la courbe d’importation du riz ». Ce qui veut dire, selon lui que « beaucoup d’actions devront être mêlées en termes de production, de marché, d’industrialisation, de recherches, d’investissements, de renforcement des capacités etc ».



« L'Afrique de l'Ouest dépend actuellement des importations pour répondre à une demande croissante. Non seulement, cela épuise les rares réserves de change des pays, mais cela mine également les capacités indigènes dans la production de riz et sa chaîne de valeur », a déclaré Alain Sy Traoré.



« Alors que la production totale de riz dans les 15 pays est passée de 8,63 MT en 2010 à 13,72 MT (équivalent usiné) en 2019, la consommation de riz a augmenté de 35%, plus rapidement que prévu avec près de 15,83 MT de riz consommé en 2017 seulement. », relève la Cedeao. Qui ajoute que dans l'ensemble, seulement environ 60 pour cent de celui-ci est produit à travers l'Afrique de l'Ouest. Le taux de croissance du rendement du riz de 1,03 % par an ne correspond pas au taux de croissance démographique de 2,73 %, souligne l’institution régionale. Qui confie enfin que le déficit de la chaîne d'approvisionnement en riz a été comblé par des importations massives en provenance principalement des pays asiatiques.

Bassirou MBAYE







Source : La demande de riz dépasse l'offre dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, les obligeant ainsi à importer pour combler le déficit. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), ses États membres et ses partenaires sont déterminés à inverser cette tendance. D'où la tenue, ce matin, par visioconférence, d'une conférence de presse dans le but de partager, avec les journalistes, les éléments d'orientation stratégique pour booster la filière riz locale en Afrique de l'Ouest.

