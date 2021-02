Importation de biens : Une baisse de 6,0% enregistrée en décembre 2020

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Février 2021 à 00:05 | | 0 commentaire(s)|

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne l’information, cette baisse est liée à la contraction de la valeur des importations de « machines, appareils et moteurs » (-25,8 milliards) et de « véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles » (-7,7 milliards) atténuée, cependant, par la hausse des achats à l’étranger de produits pharmaceutiques (+2,0 milliards) et de produits pétroliers (+1,9 milliard).



Pour les produits pétroliers, ajoute la Dpee, la hausse observée reflète l’augmentation des achats de produits pétroliers raffinés (+5,6 milliards) amoindrie, toutefois, par le repli des importations des huiles brutes de pétrole (-3,5 milliards).



En glissement annuel, les importations de biens ont connu une baisse de 14,8% (-61,9 milliards), imputable aux importations de « machines, appareils et moteurs » (-32,2 milliards), de produits pétroliers (-25,6 milliards), de « véhicules, matériels de transports, de pièces détachées automobiles » (-15,3 milliards) et de produits alimentaires (-5,8 milliards).



S’agissant des produits pétroliers, le repli est à la fois expliqué par la chute de la valeur des achats à l’étranger d’huiles brutes de pétrole (-12,8 milliards) et celle de produits pétroliers raffinés (-12,8 milliards). Par contre, les importations de produits pharmaceutiques se sont inscrites en hausse de 7,8 milliards sur la période.

Adou FAYE





Source : Les importations de biens sont passées de 378,7 milliards au mois de novembre 2020 à 356,0 milliards en décembre 2020, soit un repli de 6,0% (-22,7 milliards).

