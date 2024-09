Importation de riz: Un homme d'affaires et ses complices arrêtés pour un détournement de 15 milliards de FCFA

Né à Kaolack et à la tête de la Sénégalais Trading Company (STC), spécialisée dans l’importation, le conditionnement et la commercialisation du riz, l’homme d’affaires A. Zaidan et ses complices sont en prison.



Selon des informations rapportées par Libération, cet homme d’affaires, arrêté et placé en garde à vue, est suspecté, en complicité avec des agents de la Société Générale Sénégal, d’avoir orchestré un vaste système de détournement de tonnes de riz sur plusieurs années, lit-on dans Senenews.



Cette affaire a été mise au jour après le dépôt d’une plainte par la direction générale de la banque. Le préjudice financier engendré par cette manipulation est estimé à 15 milliards de francs CFA, selon le quotidien.

