Importation des hydrocarbures russes: Le Sénégal dépasse les 550 000 tonnes

Le Sénégal a importé 550 000 tonnes d’essence de Russie, au cours des deux premiers mois de 2024, rapporte l’Agence d’information économique Ecofin, citant les données de la Bourse de Londres. L’année dernière, la Fédération de Russie a exporté près de 1,08 million de tonnes de fioul vers le Sénégal. La majeure partie de ces volumes est expédiée depuis le port baltique et Saint-Pétersbourg, rapporte "Bes Bi".



Du 22 au 28 janvier dernier, le Brésil, la Turquie, le Sénégal et la Tunisie, étaient les pays qui ont importé les plus gros volumes de gazole et de diesel russes. D’après enkorr.ua, Ils représentent 75% des approvisionnements. Le Sénégal a reçu des ports russes, 86 595 tonnes de carburant diesel et de gasoil, suivi de la Tunisie avec 78 000 tonnes. Le Sénégal a grimpé de manière inattendue à la troisième place, après avoir doublé ses importations de diesel en provenance de la Fédération de Russie, absorbant 5 % des importations de diesel. Selon Reuters, depuis le début de cette année, près de 200 000 tonnes de gazole ont été acheminées vers le Sénégal, depuis les ports russes.