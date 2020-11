Importation frauduleuse de 150 mille T de sucre : Aminata Assome Diatta apporte des éclaircissements

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Novembre 2020 à 13:19 | | 0 commentaire(s)|

La déclaration d’importation des produits alimentaires (Dipa) et l’affaire des 150 mille tonnes de sucres qui inonderaient le marché et qui aurait fait perdre à la Css son chiffre d’affaires se sont invités à la conférence de presse du gouvernement. Ainsi le ministre du Commerce a essayé d’apporter des éclaircissements.



« Les quantités de sucre importés au titre de la Dipa sont de 173 mille Tonnes et sur ces 173 mille il y a 107 mille tonnes ; qui sont importés par des industriels », a déclaré Ainata Assome Diatta.



A l’en croire, il y a 66 T mises à la consommation mais aussi, « mis à part le quota attribué dans l’aide alimentaire distribuée par le président lors de la pandémie de Covid-19, il y a 20 000 tonnes qui ont été attribuées à la Cssqui, je vous le rappelle, n’a pas la capacité de production pour couvrir le pays ».

Aminata Assome de poursuivre : « C’est à ce niveau qu’il y a toujours des problèmes. Mais tant que la Css n’écoule pas son quota, on ne délivre aucune déclaration de produits alimentaires (Dipa) aux exportateurs. Et l’octroi de Dipa est gratuit, mais répond à des critères. Parfois, il peut arriver que certains détenteurs fassent cession de leur Dipa à une autre personne. Mais, dans ce cas, ça doit être signalé au ministère du Commerce. »



Elle invite à ce propos la Css et tous les acteurs du secteur à une large concertation pour permettre ainsi de lever tout équivoque et e de trouver des solutions définitives aux difficultés que le secteur rencontre.

Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos