Importations : L’Ansd note une augmentation de 11,4% au troisième trimestre 2022

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce relèvement est imputable à celui des achats à l’extérieur des sucres et produits sucrés (+90,8%), des produits laitiers, fruits et légumes (+50,3%), des produits pétroliers (+24,3%), des métaux et ouvrages en métaux (+18,9%), des produits chimiques (+10,1%) et des matériels plastiques artificielles (+9,7%).



Toutefois, explique l’Ansd, le fléchissement des importations des matériels de transport et pièces détachées (-22,2%) et des produits céréaliers (-18,8%) a atténué cette tendance haussière. En glissement annuel, les importations ont augmenté de 46,0%. Leur cumul à la fin du troisième trimestre de 2022 est arrêté à 5 193,2 milliards de FCFA contre 3 810,5 milliards de FCFA pour la même période en 2021, soit un accroissement de 41,5%.



Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers (683,2 milliards de FCFA), les machines et appareils (196,0 milliards de FCFA), les produits céréaliers (160,9 milliards de FCFA), les produits chimiques (138,9 milliards de FCFA) et les métaux et ouvrages en métaux (135,3 milliards de FCFA). Les principaux pays fournisseurs du Sénégal sont la Chine (10,2%), la France (9,4%), l’Espagne (8,5%), l’Inde (6,6%), les Emirats Arabes Unis (6,4%) et la Belgique-Luxembourg (6,3%).



Adou Faye





Au troisième trimestre de 2022, les importations du Sénégal sont ressorties à 2030,3 milliards de FCFA contre 1 822,4 milliards de FCFA au trimestre précédent, soit une hausse de 11,4%.Source : https://www.lejecos.com/Importations-L-Ansd-note-u...