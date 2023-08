Importations du Sénégal : L’Ansd note un relèvement de 4,6% au mois de juin 2023

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), comparées au mois de juin 2022, les importations ont diminué de 15,1%. Leur cumul à fin juin 2023 s’est établi à 3 378,1 milliards de FCfa contre 3 360,9 milliards de FCfa pour la même période de 2022, soit un accroissement de 0,5%.



L’Ansd ajoute que les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, ont été les autres produits pétroliers (163,9 milliards de FCfa), l’huile brute de pétrole (57,2 milliards de FCfa), les autres machines et appareils (40,9 milliards de FCfa), le riz (34,4 milliards de FCfa) les métaux communs (20,3 milliards de FCfa) et les produits pharmaceutiques (16,7 milliards de FCfa). Les principaux fournisseurs du Sénégal ont été la République Populaire de Chine (10,6%), la France (10,5%), le Nigéria (9,7%), la Belgique (8,1%) et la Russie (8,1 %).



Le solde de la balance commerciale s’est établi à -349,6 milliards de FCfa au mois de juin 2023 contre -277,9 milliards de FCfa au mois précédent. Le cumul du solde commercial au mois de juin 2023 s’est chiffré à -1 611,5 milliards de FCfa contre -1 642,7 milliards de FCfa à la même période en 2022.



Adou Faye





Les importations du mois de juin 2023 sont évaluées à 606,4 milliards de FCfa contre 579,8 milliards de FCfa au mois précédent, soit un relèvement de 4,6%.Source : https://www.lejecos.com/Importations-du-Senegal-L-...