Importations du Sénégal : L’Ansd note une progression de 9,0% en août dernier

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information, l’absence d’importations d’huile brute de pétrole au mois précédent contre des achats du produit d’un montant de 40,7 milliards de FCFA, au cours de la période sous revue, a renforcé cette tendance haussière. Cependant, cette augmentation des importations a été atténuée par la contraction de celles des métaux communs (-60,9%) et du riz (-29,5%).



Comparées au mois d’août 2020, les importations se sont accrues de 36,7%. Leur cumul sur les huit premiers mois de 2021 s’est établi à 3297,7 milliards de FCFA contre 3013,8 milliards de FCFA pour la même période en 2020, soit une hausse de 9,4%.



Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers finis (84,5 milliards de FCFA), l’huile brute de pétrole (40,7 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (32,3 milliards de FCFA), les produits pharmaceutiques (17,4 milliards de FCFA) et le riz (16,0 milliards de FCFA).



Les principaux fournisseurs du Sénégal ont été la France (11,6%), le Nigéria (9,3%), la Chine (7,8%), l’Inde (6,6%) et la Russie (6,3%).



Selon l’Ansd, le solde commercial s’est établi à -222,3 milliards de FCFA, au mois d’août 2021, contre -195,2 milliards de FCFA au mois précédent. Cette détérioration du solde est expliquée par le déficit visà-vis du Nigéria (-42,1 milliards de FCFA contre +0,5 milliard de FCFA au mois précédent) et le renforcement du déficit vis-à-vis des Pays-Bas (-18,5 milliards de FCFA contre 5,5 milliards de FCFA au mois précédent) et des Emirats Arabes Unis (-23,9 milliards de FCFA contre -11,2 milliards de FCFA au mois de juillet 2021).



Cependant, le renforcement de l’excédent du solde commercial vis-à-vis du Mali (+54,5 milliards de FCFA contre +35,5 milliards de FCFA au mois précédent) a atténué le déficit de la balance commerciale. Par ailleurs, le solde commercial s’est détérioré, au terme des huit premiers mois de 2021, pour s’établir à -1458,5 milliards de FCFA contre -1442,8 milliards de FCFA pour la même période en 2020.

Adou FAYE

