Importations du Sénégal : Une progression de 25,4% observée en décembre 2024

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution s’explique par le relèvement des achats à l’extérieur d’autres matériels de transport (169,8 milliards de FCFA en décembre 2024 contre 12,5 milliards de FCFA au mois précédent), d’autres véhicules terrestres (34,5 milliards de FCFA contre 12,4 milliards de FCFA), d’autres machines et appareils (63,4 milliards de FCFA contre 47,9 milliards de FCFA), de riz (26,7 milliards de FCFA contre 17,2 milliards de FCFA) et de machines et appareils pour autres industries (18,7 milliards de FCFA contre 12,8 milliards FCFA). Cependant, la contraction des importations des autres produits pétroliers (106,1 milliards de FCFA au mois décembre 2024 contre 126,8 milliards au mois précédent), d’optiques horlogeries matérielles scientifiques (7,5 milliards de FCFA contre 16,4 milliards de FCFA), de métaux communs (12,9 milliards de FCFA contre 15,0 milliards de FCFA) et de produits des industries parachimiques (9,5 milliards de FCFA contre 11,2 milliards de FCFA) a limité l’ampleur de cette augmentation. Leur cumul à fin décembre 2024 se chiffre à 7 161,4 milliards de FCFA contre 7 207,8 milliards de FCFA pour la même période de 2023, soit un recul de 0,6 %.



L’Ansd informe que les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les autres matériels de transport (169,8 milliards de FCFA), les autres produits pétroliers (106,1 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (63,4 milliards de FCFA) et les autres véhicules (34,5 milliards de FCFA).



En décembre 2024, les principaux fournisseurs du Sénégal sont la Croatie (19,8%), la République populaire de Chine (13,1%), la France (11,5%), la Turquie (4,8%) et l’Inde (4,5%).



Le solde de la balance commerciale s’établit à -318,0 milliards de FCFA au mois de décembre 2024 contre -123,6 milliards de FCFA au mois précédent. Cette détérioration du solde s’explique par l’augmentation du déficit vis-à-vis de la Croatie (-142,9 milliards de FCFA en décembre 2024 au -0,08 milliards le mois précédent), la Turquie (-32,8 milliards de FCFA contre -8,7 milliards de FCFA) et la France (-77,8 milliards de FCFA -56,6 milliards de FCFA). Toutefois, l’amélioration du déficit à l’égard des Emirats Arabes Unis (-15,8 milliards de FCFA contre -49,2 milliards de FCFA), de la Belgique (-1,9 milliards de FCFA contre -16 milliards de FCFA) et des Pays-Bas (-18,2 milliards de FCFA contre -30,3 milliards d FCFA) a atténué l’ampleur de cette détérioration. Le cumul du solde à fin décembre 2024 s’est établi à -3 252,3 milliards de FCFA contre -3 983,9 milliards de FCFA à la même période en 2023.

