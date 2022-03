Importations en provenance de l’Uemoa : Une baisse de 5,9% observée en janvier 2022

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), elles ont représenté 1,1% du total des importations du pays sur la période, contre 1,2% au mois précédent. La Côte d’ivoire reste le principal fournisseur du Sénégal dans la zone, avec une part de 85,8% en janvier 2022.



Les principaux produits achetés dans ce pays partenaire sont les fruits et légumes comestibles, le « mil et sorgho », les produits des industries parachimiques, les « bois et ouvrages » et les matières plastiques artificielles qui représentent respectivement 15,9%, 7,1%, 6,9%, 5,4% et 4,1% pour le mois sous revue.



Adou Faye



Les importations du Sénégal en provenance de la zone Uemoa se sont établies à 6,1 milliards en janvier 2022 contre 6,5 milliards en décembre 2021, soit une baisse de 5,9% (-0,4 milliard).Source : https://www.lejecos.com/Importations-en-provenance...