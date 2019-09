Impôts des médecins: Un consensus trouvé pour rembourser les montants indument ponctionnés

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019

Les médecins, victimes de ponctions de salaires pour le paiement d’Impôts ont été heureux d’apprendre la nouvelle les informant du remboursement des montants indument prélevés sur leurs salaires. L’Etat, à travers son Ministère des Finances, a fitrouvé un compromis avec eux.



Mais les autorités pour éviter des complications éventuelles, exigent une rencontre avec ces travailleurs afin qu’ils payent le plus normalement des Impôts à l’Etat.



Mais le responsable syndical, Yéri Camara, accroché par la RFM, reste d’avis que s’il y a des erreurs commises par l’autorité, cette dernière doit les assumer. Et, les médecins ne doivent payer pour l’erreur qu’ils n’ont pas commise.













Leral

