Impôts et Domaines: Le Staf ne desserre pas l’étau et sonne la mobilisation ce samedi

Le bras de fer continue entre la Direction générale des Impôts et Domaines et les agents du Syndicat des travailleurs de l’administration fiscale (STAF). Ce samedi, un nouveau jalon va être posé dans la stratégie de lutte du STAF, surtout que la tutelle a décidé de décapiter le syndicat, avec l’affectation confirmée du SG, Dr. Alassane Bâ à la Cellule d’Etudes et de Planification du ministère des Finances et du Budget.



D’ailleurs, le SG du STAF a reçu l’attestation de cessation de service qui prend effet ce 30 septembre 2021. Le rouleau compresseur est activé, mais au niveau des travailleurs du STAF, la mobilisation générale est sonnée. Ce samedi 2 octobre 2021, le syndicat tient une AG ordinaire et de mobilisation au siège de la CNTS, à quelques encablures de la mosquée Massalikul Jinaane.



Au cours de la rencontre, explique "Le Témoin", le STAF débattra de la question de l’affectation jugée arbitraire du Sg du syndicat (Dr. Alassane Bâ), la question de la répartition des fonds communs, le plan de carrière des agents et la question du foncier. Le préavis de grève déposé par le STAF se termine ce 06 octobre 2021. Des perturbations en vue dans cette importante régie financière de l’Etat.

