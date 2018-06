Impôts et Domaines de Thiès: Babacar Pascal Dione à la retraire, un proche de Farba Ngom aux commandes

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juin 2018 à 14:33 | | 0 commentaire(s)|

Le jeu de chaises musicales survenu vendredi dernier à la Direction générale des Impôts et Domaines au niveau des inspecteurs et contrôleurs des Impôts et Domaines a emporté le tout-puissant chef des services fiscaux de la région de Thiès, Babacar Pascal Dione. Ce dernier a été appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Le départ de Babacar Pascal Dione a été le fait marquant de cet important jeu de chaises musicales, qui a apporté un réaménagement important des postes de directions et chefs de service au niveau des Impôts et Domaines et surtout, l’intégration de nouveaux contrôleurs.



L’ancien patron des services fiscaux de Thiès, très en vue sur le terrain politique en soutien de l’Alliance pour la République à travers son mouvement « Dollil Macky » et récemment porté à la présidence du Collectif des associations et mouvements de soutien à Macky Sall (Cams) a été remplacé par Djiby Sy, qui était jusqu’à sa nomination, le patron des services fiscaux de Kaolack. Le fait notable, c’est que Djiby Sy est un apériste lui aussi et responsable politique dans la commune de Orofondé. il est jugé très proche du puissant député Farba Ngom.



De là à dire qu’il y a la main du griot du président dans cette nomination à un poste aussi important, certains n’hésitent pas. surtout que Farba Ngom est le parrain politique de cet inspecteur des Impôts, selon nos sources. A Thiès, on estime que le nouveau venu devrait d’abord auditer le travail de son prédécesseur très critiqué dans la gestion foncière au niveau de capitale du Rail. L’APR a fini de conquérir les régies financières !













Le Témoin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook