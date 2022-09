Impôts et domaines: La grève des inspecteurs et contrôleurs mal partie

Les 14, 15 et 16 septembre prochain, les inspecteurs et contrôleurs des Impôts et Domaines vont aller en grève. Ce bras névralgique du système financier de l’Etat pourrait être bloqué surtout que la période choisie pour la grève coïncide à un rush pour payer la TVA. Une manière de saboter la Trésorerie de l’Etat.



D'aprés LeTémoin, le Syndicat des agents des Impôts et Domaines (SAID) entend protester contre la décision prise par le directeur des Domaines Mame Boye Diao de leur récupérer leur assiette foncière de 4 ha sis à Guédiawaye. Cet acte pris par Mame Boye Diao en date du 04 aout 2022 a été assimilé par le SAID à une déclaration de guerre qui devait recevoir une riposte à la hauteur de l’affront. Malgré toute la volonté du directeur général Bassirou Samba Niasse de dissuader ses collègues, ces derniers ont décidé de braver l’autorité de l’Etat surtout pour des gens qui ont usé, abusé de leurs positions de pouvoir pour profiter de l’Etat. Ils se retournent aujourd’hui pour s’attaquer à l’Etat, une forme d’ingratitude que les autorités du pays ne devraient guère laisser passer.



Seulement l’Etat peut compter sur le fait que cette grève est partie pour être un échec notoire. Puisque la quasi-totalité des travailleurs des Impôts et Domaines regroupés autour du STAF du Dr Alassane Ba ont décidé de ne pas se solidariser avec les inspecteurs et contrôleurs des Impôts et des Domaines. Surtout que dans ce lot, il y a surtout les ingénieurs informaticiens qui abattent le gros du travail. Ces derniers se disent même déterminés à venir travailler les dimanches pour empêcher tout blocage du système. La grève est tellement mal accueillie et mal partie que la SAID peinait à avoir plus de 30 présents lors de leur assemblée générale extraordinaire tenue le 18 août au restaurant du Bloc fiscal alors qu’ils sont plus de 300 membres. Le temps de la décadence. A force de vouloir rassembler à Icare, jusqu’à voler près du Soleil, ils ont fini de se brûler les ailes et de fondre.

Ndèye Fatou Kébé