Impôts et domaines : Mandoye Ndoye de la Mutuelle de santé discrimine le Sg du staf Dr Alassane Bâ

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Septembre 2022

Mandoye Ndoye président de la Mutuelle de santé des agents de la DGID vient en renfort aux inspecteurs des Impôts dans leur volonté de détruire le Docteur Alassane Ba, Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’administration fiscale (STAF) qui regroupe les corps non fiscalistes (ingénieurs informaticiens, ingénieurs topographes, ingénieurs statisticiens, secrétaires, …). On se rappelle que suite à un dépôt de préavis de grève, le Docteur Alassane Ba a été affecté hors de la DGID perdant presque 80 à 90 % de ses revenus selon les mois. Rappelons que le syndicat SAID regroupant les inspecteurs et contrôleurs a déposé un préavis de grève en cours et qui finit le 15 septembre. Ceci à la décision de l’intouchable directeur des Domaines Mame Boye Diao qui a tout simplement récupéré l’assiette foncière accordée au préalable aux inspecteurs et contrôleurs des Impôts et Domaines. La réaction du DG Bassirou Samba Niasse a été de recevoir le bureau de ce syndicat pour trouver des solutions. Pis, les secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête de ce syndicat SAID, tous politiciens et membres du PASTEF ne ratent aucune occasion pour pilonner Macky et son gouvernement dans la Presse.



Revenons à Mandoye Ndoye informaticien de son état, a informé le Dr Alassane Ba de l’arrêt de sa couverture médicale pour deux raisons: d’après les communications du groupe Whatsapp du syndicat STAF qui lui ont été transmis Dr Ba est contre lui. En plus il n’est plus agent de la DGID. Il est utile de rappeler que les inspecteurs et contrôleurs en détachement, continuent à bénéficier des avantages de la DGID en plus de continuer de bénéficier des services de la mutuelle. En clair, les inspecteurs et contrôleurs des Impôts et Domaines dans les ministères, à la Présidence et dans d’autres structures de l’Etat comme l’Inspection générale d’Etat continuent de toucher aussi l’argent des fonds communs. Alors quoi de plus normal que le Dr Alassane Ba doit pouvoir continuer à bénéficier des mêmes avantages. Seulement comme Mandoye Ndoye fait la pluie et le beau temps au niveau de la Mutuelle parce qu’acceptant d’être la marionnette des inspecteurs et contrôleurs des Impôts et Domaines, il s’adonne à jouer les sales rôles;

LeTémoin

Ndèye Fatou Kébé