In Memoriam : Amadou Lamine Mbaye, l’inconditionnel talibé de Serigne Babacar Sy

Lundi 31 Décembre 2018

Amadou Lamine Mbaye nous a quittés à jamais. Le brillant journaliste figurait parmi les responsables de Senego. Déterminé et dynamique, il était un as de la culture.



De la musique à l’écriture, il avait la magie de maîtriser tous les secteurs. Lamine pour certains, AmLam pour d’autres, notre regretté confrère était un musulman pratiquant, un fidèle tidiane, un inconditionnel de Serigne Babacar Sy.



La preuve, dans l’une de ses nombreuses publications sur le Saint homme, il disait : « Toujours en photo de couverture. Ciment bene yone rek lay tooy. Yaw rek. Mane ak yaw ba bameel, ba bissou penc. Incha Allahou« .



Aujourd’hui, il a rejoint son Khalife, son vénéré marabout.



Que la terre lui soit légère !



Senego

