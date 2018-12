Inauguration autoroute « Ila Touba »: Macky Sall « achète » une mobilisation à 37 millions Fcfa

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 11:26 | | 5 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall ne lésine pas sur les fonds pour s'assurer d'un accueil triomphal, demain jeudi, la date de la cérémonie d’inauguration de l’autoroute « Ila Touba ».



Selon le journal SourceA, une rencontre d’urgence a été organisée regroupant tous les responsables politiques locaux du Baol. Le chef de l’Etat a remis, hier, une enveloppe de 37 millions Fcfa au responsable politiques locaux de la région de Diourbel par l’intermédiaire du député Farba Ngom, pour une bonne mobilisation le jour-J.



Selon toujours le quotidien Source A, le rassemblement s’est terminé en queue de poisson, à cause des divergences des responsables. Ce qui a plongé le maire d’Agnam dans une colère noire. « J’ai sillonné toutes les région sauf Tambacounda et Kedougou, mais, durant tout mon parcours, je n’ai jamais assisté à une scène pareille. Partout où j’ai été, les jeunes sont restés corrects », lance Farba Ngom face aux jeunes qui se bousculaient pour s’emparer du micro.



Le journal signale que certains responsables ont quitté la salle; suffisant pour que le député de la coalition Benno Bokk Yakaar sorte de ses gonds.

