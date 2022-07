Inauguration de l’Aéroport de Saint-Louis: Macky Sall loue les qualités du parrain, Ousmane Masseck Ndiaye Le président Macky Sall a inauguré ce jeudi, l’Aéroport international de Saint-Louis, désormais baptisé Ousmane Masseck Ndiaye, du nom de l’ancien ministre du Tourisme et des Transports aériens et maire de cette ville du Nord du Sénégal.

Le chef de l’Etat a rendu un hommage à l’ancien président du Conseil économique et social qui fut un illustre fils de la ville, dont il a été le maire et ministre plusieurs fois. Pour Macky Sall, l’ancien ministre d’Etat fut ’’un saint-lousien achevé qui mérite un tel honneur’’.



’’Je me rappelle nos nombreux voyages au cours desquels, je l’accompagnais pour la conquête de la ville pour laquelle, il avait beaucoup d’ambition’’, a ajouté M. Sall. Il a exprimé ’’toute l’émotion’’ qui l’étreint en évoquant ’’la mémoire de votre père et mari qui fut un grand Sénégalais’’, en s’adressant au fils aîné du parrain de cet Aéroport et à sa veuve.



Cette infrastructure qui figure dans un programme de cinq Aéroports nationaux va générer 200 emplois direct en plus des activités liées à l’exploitation, a dit le président qui signale qu’elle est dotée de tous les équipements modernes en matière de navigation et de balisage.



Le chef de l’Etat est revenu sur le passé de Saint-Louis qui déjà en 1927 accueillait le premier vol de l’aéropostal en provenance de Toulouse. « Saint-Louis a été également la ville de naissance en 1959 de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) », a t-il rappelé.



Selon lui, cette ville est appelée à être un pôle d’activités intenses avec l’exploitation du gaz et du pétrole. En plus de la production agricole et halieutique, Macky Sall a cité le tourisme, l’enseignement supérieur autant de secteurs où la vieille ville dispose d’atouts certains.



D’après Aps, le président Sall a salué l’excellence de la coopération entre le Sénégal et la République Tchèque dont une des entreprises a construit cette infrastructure.



Au nom de la famille du parrain, Lamine Mara Ndiaye a remercié le président de la République pour ce choix qui perpétue la mémoire de l’ancien maire de Saint-Louis.



Macky Sall a annoncé le lancement des travaux du nouvel hôpital de niveau 4, dont il a posé la première pierre au cours de cette visite. Et, le maire Mansour Faye a remercié le président Sall pour les investissements importants réalisés dans sa ville.















