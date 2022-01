Inauguration de l'immeuble R+7 de 26 appartements, de la famille de Serigne Abass Sall à travers son ONG ALKHAYRIA

Ce samedi 15 Janvier 2022, la famille de Serigne Abass Sall à travers son ONG ALKHAYRIA, a procédé à l'inauguration de son immeuble R+7 de 26 appartements à usage commercial et salles de conférence, dont les revenus locatifs seront affectés aux orphelinats et œuvres de l'ONG.



Cet immeuble, situé sur l'avenue Bourguiba en face l'Ecole de Police, est un WAQF, une donation pour utilité publique qui ne pourra être vendu ou hérité et les fruits, comme précédemment indiqué, iront aux 300 orphelins logés, nourris, éduqués, formés et suivis jusqu'à l'insertion professionnelle, GRATUITEMENT.



L'organisation dirigée par Sokhna Halima Bint Abass Sall, hormis ses 7 orphelinats, dispose à son actif, 264 mosquées construites et 7 en cours, des milliers de puits creusés et des bourses offertes aux étudiants d'ici et d'ailleurs.



Désormais, pour vos cérémonies de plus de 1000 personnes, vous pouvez contacter l'ONG et votre argent ira aux œuvres caritatives. Pour l'histoire, l'immeuble est implanté dans l'ancienne maison du Président Mamadou Dia, dont Serigne Abass était le directeur de conscience.