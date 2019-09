Inauguration de la mosquée "Massalikoul Djinaane": Deux maires Gabonais à Dakar Mbackiyou Faye, maitre d’oeuvre de la construction de la mosquée «Masalikul Jinaan » annonçait, il y a quelques jours, le cachet international qui sera donné à l’inauguration de l’imposante bâtisse. Le ballet d’autorités a commencé.

Déjà, les maires des villes gabonaises de Mayumba et Lambéréné ont rejoint la capitale sénégalaise. Ces deux villes constituent deux lieux de passages de Cheikh Ahmadou Bamba lors de son exil.



Les édiles de Mayumba et Lambaréné ont d’ailleurs été reçus par leur homologue, Sokham Wardini, maire de Dakar. Avec son équipe du bureau municipal, elle a offert, ce jeudi, un dîner à ses hôtes de marque, à la veille de l’inauguration de la mosquée.



Mayumba est une petite ville côtière située au sud du Gabon dans la province de la Nyanga. Elle est le chef-lieu du département de Basse-Banio.



Lambaréné, dont le nom provient du galoa et signifie « Essayez donc ( de nous attaquer) », est la septième ville du Gabon. Elle se situe à 250 km (par la route) au sud-est de Libreville, sur les rives de l’Ogooué. C’est aussi le chef-lieu provincial et le centre administratif, économique et médical de la province du Moyen-Ogooué.

