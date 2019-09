Inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaane Le Khalife des mourides envoie une délégation chez Me Wade

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|

Une délégation du Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké a été reçue lundi par l’ancien Président Abdoulaye Wade.



Elle a été conduite par le frère cadet du Khalife, Serigne Issakha Mbacké accompagné par Elhadji Mbackyou Faye, représentant du Khalife à Dakar et l'Imam Cheikh Balla Guèye. On ignore le contenu de leurs discussions, mais selon la cellule de communication du Parti démocratique sénégalais (Pds), elles portent sur l'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaane de Dakar, à partir du 27 septembre prochain.



Le Khalife général des mourides, en personne, va effectuer le déplacement en compagnie des plus hauts dignitaires mourides et du chef de l’Etat, Macky Sall.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos