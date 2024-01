Inauguration des ponts de Baïla, de Diouloulou et de la boucle des Kalounayes: L'intégralité du discours d'Amadou Ba

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2024 à 19:37

Monsieur le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement ;

Mesdames, Messieurs les Ministres ;

Monsieur le Gouverneur de la Région de Ziguinchor ;

Monsieur le Président du Conseil départemental de Bignona;

Monsieur le Maire de Coubalan, notre hôte du jour ;

Monsieur le Maire de Maire de Suelle ;

Monsieur le Directeur de la Société Générale ;

Monsieur le Représentant Résident de la Banque Africaine de Développement ;

Monsieur le Représentant Résident de la Banque européenne d’investissement au Sénégal ;

Madame la Cheffe de la délégation de l’Union européenne au Sénégal;

Mesdames, Messieurs les Préfets et Sous-préfets ;

Mesdames, Messieurs les élus ;

Mesdames Messieurs les maires ;

Notabilités religieuses et coutumières ;

Mesdames, Messieurs ;

Honorables Invités ;

Chères populations de la Casamance et particulièrement des Kalounayes,



C'est avec une immense joie et une profonde fierté que je me tiens aujourd'hui au cœur de la splendide région de Casamance, plus précisément à Ziguinchor, pour inaugurer des réalisations d'une importance capitale pour notre nation.



Les ponts de Baïla, de Diouloulou, la boucle des Kalounayes et la voirie de Coubanao représentent, en effet, des symboles concrets de l’engagement du Président de la République MackySall envers le développement, la connectivité et le bien-être de nos concitoyens.



En initiant, l’Acte III de la décentralisation, base de la nouvelle politique d’équité territoriale, pilier important du PSE, le Gouvernement du Sénégal a voulu marquer sa volonté de corriger les disparités spatiales, afin de répondre efficacement aux aspirations des citoyens pour « Un Sénégal de tous et le Sénégal pour tous ».



La Casamance, terre de richesses culturelles et naturelles, évoque, en chacun de nous un sentiment d'admiration et d'émerveillement. La diversité de sa faune, la beauté de ses paysages et la chaleur de son peuple sont autant d'atouts qui font de cette région une perle rare. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non seulement la beauté de Ziguinchor mais aussi les progrès que nous accomplissons ensemble.



Les ponts, routeset voiries que nous inaugurons aujourd'hui, par-delà leur aspect architectural impressionnant, symbolisent la force de notre volonté de désenclaver nos localités, de rapprocher nos communautés et d'améliorer la mobilité de nos concitoyens. Ils représentent des liens physiques et symboliques, favorisant l'échange, le commerce et l'épanouissement de nos régions.



Le pont de Baïla, le pont de Diouloulou et la boucle des Kalounayes, ainsi que la voirie de Coubanao, sont bien plus que des infrastructures en acier et en béton. Ce sont des investissements dans l'avenir de nos régions, des témoignages de notre engagement envers le progrès et le bien-être de nos concitoyens.



Ils sont le résultat de la collaboration fructueuse entre les différentes parties prenantes, démontrant que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires.



Mesdames, messieurs,



Ces infrastructures que nous célébrons aujourd’hui représentent un investissement dans le potentiel économique de la région, créant un cercle vertueux d'opportunités d'emploi, de croissance économique locale et de renforcement de la connectivité régionale et nationale. Cela va contribuer à renforcer le tissu économique local, grâce à un élan positif pour les différentes chaînes de valeur.



Elles constituent un pilier fondamental pour l'épanouissement économique à long terme de la région de Casamance et de l'ensemble du pays. Les entrepreneurs locaux auront désormais la possibilité d'atteindre de nouveaux marchés, favorisant ainsi la croissance des petites et moyennes entreprises.



Les entreprises nationales et étrangères peuvent plus facilement accéder à la région de Casamance, stimulant ainsi les investissements et favorisant le développement économique. La connectivité accrue crée également des opportunités pour le secteur du tourisme, offrant aux visiteurs un accès plus facile aux beautés naturelles de la région.



Ces ouvrages sont aussi des passerelles vers un avenir meilleur. Ils ouvrent des perspectives nouvelles pour le développement économique, renforcent la cohésion sociale et offrent de nouvelles opportunités pour les générations futures.



Mesdames et Messieurs,



Aujourd'hui, nous célébrons non seulement des infrastructures matérielles, mais aussi le pouvoir transformateur de la coopération et du développement inclusif. Ces réalisations ne sont qu'une étape dans notre engagement continu envers la prospérité de la Casamance et de tout le Sénégal.



Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Ensemble, continuons à œuvrer pour un Sénégal prospère, uni et résolument tourné vers l'avenir.



Vive la République, vive le Sénégal !



Je vous remercie.





