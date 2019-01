Inauguration du Building administratif : le joyau baptisé du nom de feu Mamadou Dia

Le Building administratif, qui va être inauguré par le Président Sall, cet après-midi, portera le nom de feu Mamadou Diop. Et Macky Sall le réhabilita, alors !



Si Feu Léopold Sédar Senghor qui l’avait emprisonné, en 1962, dispose de son stade et d’un Aéroport, désormais, celui qui fut arrêté, avec quatre de ses compagnons (Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr, Joseph Mbaye et Alioune Tall), par un détachement de paras-commandos, aura, lui aussi, une infrastructure à son nom.











SourceA

