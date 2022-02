Inauguration du « Stade Président Abdoulaye Wade » de Diamniadio le 22 Février 2022 : Un geste de haute portée En prenant la décision de donner le nom du Président Abdoulaye Wade au nouveau stade de Diamniadio, le Président Macky Sall célèbre un bâtisseur infatigable, un panafricaniste convaincu . C’est une grande marque d’estime et un geste de haute portée . Le Président Abdoulaye Wade mérite tous les honneurs eu égard à ses nombreuses réalisations dont, entre autres, les Grands Projets innovants et les Très Grands Projets (TGP), qu’il a eu à initier le 20 novembre 2008.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Février 2022 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

« Depuis les indépendances, on a dépensé des sommes énormes pour le développement. Donc, je crois que c’est cela aussi qu’il faut analyser pour partir de l’idée de financement innovant, à l’idée d’investissement innovant. S’il n’y a pas d’innovation dans l’investissement, le résultat sera le même. Il faut donc réfléchir sous cet aspect ». Tels étaient les propos du Président Wade à l’époque.



Les TGP doivent être placés au coeur de la problématique de développement économique et social de la Nation. Les TGP doivent contribuer à accélérer la croissance, pour relever tous les défis dans un monde marqué par la vitesse. Dans cette perspective, un grand nombre de projets avait été initié, avec un niveau d’investissement élevé, garant d’emplois et de réalisations structurantes. Et assurément, le stade de Diamniadio est un TGP, vu sa dimension, son coût et ses commodités.



Avec l’avènement du Président Macky Sall, le Sénégal aborde le troisième millénaire, avec un ensemble de grands projets cohérents, qui renforceront le tissu économique industriel, amplifieront les filières d'excellence et assureront la fluidité des déplacements tant vers la ville, qu'à l'extérieur de Dakar. Cette stratégie de développement s'accompagne d'une volonté d'équilibre destinée à maintenir une bonne qualité de vie au sein de la métropole, par un agencement approprié entre les espaces verts, les lieux culturels et de loisirs, les habitations, les entreprises et les transports en commun (TER, BRT).



Pourquoi Me Abdoulaye Wade mérite cet honneur ?. La réponse pourrait être tirée, entre autres, de l’affirmation de son ancien allié politique Abdou Fall, coordonnateur du mouvement politique citoyen ‘’Alternative citoyenne Andu Nawlé’’, disant ceci: " Le Président Abdoulaye Wade a fait partie des grands leaders charismatiques de son temps, qui a marqué son passage au pouvoir par une ambition pour son pays et son continent, adossée à une vision élaborée sur tous les grands problèmes de notre époque ".



Mathématicien, physicien, psychologue, juriste, éminent économiste , panafricaniste, fin politicien, défenseur des infrastructures, voilà Me Abdoulaye Wade!. A toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel Président du Sénégal fut plus grand ?



L’un des mérites les plus remarquables pour les deux Présidents Sall et Wade, aura été leur capacité à faire du Sénégal un vaste chantier pendant leur magistère.



Le Président Wade est un keynésien, mais le Président Sall a compris que le développement d’infrastructures performantes est un préalable au développement économique. Il constitue un facteur clé de toute stratégie de promotion de l’investissement. Le septennat qui s’est achevé en 2019, était celui des grands travaux. On pourrait même le qualifier de celui de « la relance keynesienne ».



Pourquoi ? Car l’économiste britannique John Maynard Keynes préconise à l’État de soutenir la demande globale du marché, c’est-à-dire d'augmenter les dépenses publiques, par des investissements dans de grands travaux d’infrastructures. C’est ce qui a été fait au Sénégal. Parmi ces chantiers, certains étaient attendus depuis des décennies comme le pont reliant le Sénégal et la Gambie, inauguré le 21 janvier 2019.



Dans son message, le Président Wade dédie particulièrement cette marque de reconnaissance à la jeunesse sénégalaise. Or, le mandat actuel du Président Sall est placé sous le signe des jeunes et des femmes. Comme quoi, tout lie le Président Wade et Sall.



C’est le lieu de remercier et de rendre un hommage mérité au Président Sall, qui a eu l’ingénieuse idée d’immortaliser à jamais le nom de Wade à travers ce joyau, qui, à n’en pas douter, servira aux prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus en 2026 .











Marie Bâ Aïdara

Economiste/Ecrivain

Ancien Ministre

mariebabacarba@gmail.com



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook