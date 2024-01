Inauguration du bateau de guerre "Le Niani" : Le chef de l’Etat exprime sa gratitude aux familles des 5 commandos disparus

Monsieur le Ministre des Forces armées,

Mesdames, Messieurs les Ministres,

Monsieur le Gouverneur de la région de Dakar,

Monsieur le Général de corps d’armée, Chef d’état-major général des Armées,

Monsieur le Général de corps d’armée, Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire,

Messieurs les officiers généraux,

Monsieur le Haut Représentant de la République française à Dakar,

Monsieur le Président du groupe Piriou,

Officiers, officiers mariniers, quartiers maîtres et matelots,

Mesdames et Messieurs,



Chers invités, tous en vos grades et qualités,

C’est avec joie et fierté que je me retrouve à nouveau avec vous, ce jour, ici à la Base navale Amiral Faye Gassama, pour procéder à l’inauguration du patrouilleur Niani, cinq (05) mois seulement après la cérémonie de baptême du Walo.



Celle du Niani qui nous réunit aujourd’hui, me donne l’occasion d’avoir une pensée pieuse pour tous les marins qui dans l’exercice de leur service à la Nation, ont été arrachés à notre affection. Nous prions pour le repos de leur âme, exprimons à leurs familles notre profonde compassion et leur assurons de notre soutien. J’ai une pensée toute particulière pour les cinq commandos marins qui, dans l’exercice de leur devoir, sont portés disparus en mer depuis deux semaines.



Leur disparition au cours d’une mission d’interception d’un navire impliqué dans le trafic international de stupéfiants, rappelle l’exigence de rigueur du métier du marin et le risque inhérent au métier des armes, mais aussi la noblesse de l’engagement militaire fait de don de soi, de sacrifice suprême. Ces héros ont incarné jusqu’au bout les valeurs cardinales professées par les devises des Armées « On nous tue, on ne nous déshonore pas », et de la Marine nationale « En mer, pour la patrie ».



La mer est un espace de liberté, de loisir, et d’opportunités économiques. C’est aussi un lieu d’exercice de la puissance, de conflictualité, de violence, une zone de trafics illicites en tous genres. La sécurisation de ce vaste espace requiert par conséquent des moyens navals endurants et des capacités opérationnelles éprouvées.



C’est la raison pour laquelle j’ai pris l’engagement, il y a dix (10) ans, de renforcer de manière significative le potentiel naval de la Marine nationale afin qu’elle soit en mesure de remplir pleinement son contrat opérationnel.



Le programme d’équipements de la Marine, inscrit dans le format des Armées 2025, s’est traduit par l’acquisition progressive de vedettes côtières rapides, de bâtiments de surveillance côtière et de patrouilleurs de haute mer et d’un navire d’assistance publique, le Tekrour, dont la livraison prochaine illustre à nouveau notre volonté d’affirmer la présence de l’Etat en mer. Comme je l’ai souligné, il y a quelques mois, la mise en œuvre de ce programme va se poursuivre avec l’acquisition prochaine d’un Bâtiment de Soutien Logistique (BSL) et d’un Engin de Débarquement Infanterie et Char (EDIC) qui viendront améliorer sensiblement les capacités d’action amphibie et de transport opérationnel des troupes.



Cette déclinaison navale de notre ambition d’émergence, fondée sur une véritable stratégie et un esprit d’anticipation, traduit avant tout, la volonté de préserver nos intérêts en mer, de garantir la sauvegarde des espaces maritimes et de créer les conditions sécuritaires idoines pour le développement d’une économie maritime durable.



Avec le Walo, le Niani, et le troisième patrouilleur Cayor qui sera réceptionné dans quelques mois, le Sénégal va disposer pendant les trente (30) prochaines années, de trois (03) OPV modernes qui constitueront l’épine dorsale de la flotte et qui vont assurer toutes les missions de défense maritime du territoire et d’action de l’Etat en mer, notamment la protection des activités économiques liées à l’exploitation des ressources halieutiques, pétrolières et gazières offshores. Ils seront également de précieux atouts dans le cadre de la diplomatie navale, en droite ligne des engagements internationaux du Sénégal. C’est un héritage qu’il appartient aux Armées et à la Marine de sauvegarder par un engagement sans faille des équipages et par une bonne politique de maintien en condition opérationnelle des navires.



Le relèvement du potentiel naval est accompagné de réalisation d’infrastructures de soutien qui constitue l’autre pilier de ce programme. Conformément à mes instructions, le contrat de construction du quai de Bel Air et de remise à niveau des wharfs de la Base navale Amiral Faye Gassama a été signé. Les installations des bases navales nord et sud et des stations fluviales seront aussi modernisées, à l’instar des projets de réhabilitation des camps des autres armées et services.



La stratégie navale Horizon 2050 fixe un cadre ambitieux mais réaliste qui aidera la Marine nationale à mieux remplir ses missions de défense et d’action de l’Etat en mer. Au moment où le Sénégal débute l’exploitation de pétrole et de gaz offshore, la Marine nationale doit être dans une posture d’anticipation pour prévenir tout acte de piraterie maritime, de criminalité organisée, et de vol à main armée contre les navires. Elle doit se préparer à cette mission aux côtés des autres administrations intervenant en mer, dans une démarche interministérielle de mutualisation des moyens et des compétences.



Monsieur le Ministre des Forces armées,

Madame, Messieurs les officiers généraux,

Monsieur le Président du Conseil départemental de Koumpentoum,



Le programme d’équipement dans les Armées participe aussi à la revitalisation du lien Armée-nation, car chaque équipement majeur, associé à un terroir ou un personnage historique de notre nation, nous renvoie à un pan important de notre patrimoine politique et socioculturel. Le patrouilleur Niani perpétue cette tradition par le mémorial de l’héritage historique que nous a légué l’ancien royaume NIANI. Le nom de NIANI que nous avons donné au deuxième OPV 58S nous incite à nous remémorer la glorieuse contribution des peuples des terroirs de Ndoungoussine, Khoungheul-Socé, à l’édification de la nationet à la construction de son récit national. Comment ne pas évoquer la place de la célèbre chanson « Niani bagn na » dans notre imaginaire social ?



Je voudrais saluer les autorités politiques, coutumières et les représentants des populations du département de Koumpentoum ici présents. Ce navire est le vôtre. Il sera votre ambassadeur en mer, et vous serez ses parrains et marraines à terre.



Je voudrais également saisir cette occasion pour adresser mes vives félicitations au Ministre des Forces armées, au Chef d’état-major général des Armées et au Chef d’état-major de la Marine nationale pour le professionnalisme avec lequel vous pilotez le projet de construction des OPV.



Au président du groupe Piriou, Monsieur Vincent Faujour, je vous exprime toute notre satisfaction pour avoir construit trois navires performants, qui seront les fers de lance des missions de défense maritime du territoire et d’action de l’Etat en mer.



La cérémonie de réception du Niani est jumelée à la fête anniversaire de la Marine qui célèbre le passage sous commandement sénégalais de l’unité marine du 1er bataillon. Je voudrais rendre un hommage mérité au premier sénégalais, commandant l’Armée de mer en 1975 et à travers lui tous les pionniers, le vice-amiral Faye GASSAMA, illustre officier de Marine, un pacha dont le leadership et la clairvoyance ont inspiré beaucoup de générations de marins. Les éminents services qu’il a rendus durant son commandement ont permis de façonner la Marine nationale et d’en faire une armée professionnelle dont le rayonnement dépasse le Sénégal.



Monsieur le Chef d’état-major de la Marine nationale,



Mesdames Messieurs les officiers, officiers mariniers, quartiers maitres et matelots,



Je vous souhaite une bonne fête et vous félicite pour le travail acharné que vous effectuez pour assurer le bon ordre en mer. Je vous demande de garder le cap et de rester arrimés aux sillons lumineux balisés par vos anciens que je salue, car les défis sécuritaires en mer sont nombreux et complexes. Nous ne baisserons pas pavillon face aux réseaux de la criminalité transfrontalière maritime, aux trafiquants illicites et à tous ceux qui veulent faire de la mer, un espace de non droit.



Je souhaite bon vent au Niani ! En mer pour la patrie !

On nous tue, on ne nous déshonore pas !