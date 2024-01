Inauguration du nouveau stade de Mbacké : Amadou Bâ s’engage fermement pour la jeunesse sénégalaise Durant le week-end dernier, le Premier ministre Amadou Bâ a procédé à l’inauguration du nouveau stade de Mbacké. Une occasion saisie pour exprimer son engagement ferme pour l’expression des talents sportifs de la jeunesse sénégalaise. Son post sur X (ex Twiiter).

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2024 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

Le nouveau stade de Mbacké est plus qu’une structure dédiée au sport et au divertissement.



C’est un espace d’expression des talents sportifs qui feront nos grands champions; un lieu de rassemblement communautaire et citoyen.



Notre jeunesse est dynamique et a besoin d’espaces sportifs et sociaux, qui pourraient également créer des opportunités d’emplois.



Je suis fermement engagé à offrir des perspectives d’éducation, de formation et d’épanouissement pour chaque jeune du Sénégal.



#Kebetu #senegal #mbacke #infrastructure #jeunesse #AmadouBa













Amadou Bâ

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook