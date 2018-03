Inauguration du siège de l’APR à la Médina

L’Alliance pour la République (APR) a inauguré ce dimanche 18 mars 2018 le siège du parti sis à la Médina, rue 13X12. La cérémonie qui s’est déroulée en présence du Secrétaire général du Gouvernement, Porte-parole, Seydou Guèye, du Ministre des Sports, Mactar BA, et de nombreux responsables de la Médina comme Ahmet Tidiane BA, Directeur général des Impôts et Domaines, a été placée sous le sceau de l’unité.



Soutenant que la permanence appartient à tous ceux qui travaillent à la réélection du Président Macky SALL, Seydou Guèye a invité toutes les forces vives de la Médina à s’y rencontrer pour poser les jalons des victoires futures de l’APR et de ses alliés. « Nous devons aller ensemble et rester unis. Tous, ensemble, derrière le président Macky SALL.



Tous ceux qui soutiennent le président Macky Sall en font partie, et les portes de la permanence leur sont grandement ouvertes pour leurs activités » a-t-il notamment déclaré.

Embouchant la même trompette, le Dg des Impôts et Domaines, Ahmet Tidiane BA a appelé à l’unité.



« C’est le temps du président Macky SALL pour sa réélection dès le 1er tour à la présidentielle de 2019. On a un objectif commun, c’est de travailler ensemble pour la réélection du président Macky SALL » a-t-il soutenu.



En outre, en marge de l’inauguration, un important lot de matériel médical a été offert aux structures de santé de la médina. A cet effet, le Ministre Seydou GUEYE a précisé qu’il s’agit d’apporter une valeur ajoutée à notre système de santé. « Nous avons remis un lot de matériel aux différents centres de santé dont celui d’Elisabeth DIOUF. Ce matériel est composé de 30 lits d’hospitalisation, de 40 matelas, 50 fauteuils roulants et des déambulateurs ainsi que d’autres matériels de santé dont avaient besoin les centres de santé » a expliqué Seydou GUEYE.



Les représentants des structures de santé ont fortement apprécié ce soutien. Pour maintenir cette dynamique d’actions sociales au profit des populations, « nous avons convenu, nous tous responsables politiques confondus, que ça soit moi, Maimouna NDOYE SECK, Cheikh BA, Youssou NDOUR, ou Pape Abdoulaye SECK, Sidy SAMB etc, de tenir chaque mois un week-end social pour rencontrer les populations et partager avec elles » a aussi annoncé Seydou Guèye. Surtout, poursuit-il que « c’est ce à quoi nous exhorte le président Macky SALL. Nous procéderons aussi à l’enrôlement des Médinois dans les mutuelles de Couverture Maladie Universelle (CMU) et la CMU-élève ».



Auparavant, main dans la main, les responsables, militants et sympathisants ont arpenté les rues de la Médina pour une randonnée placée sous le signe de la solidarité et de l’émergence.