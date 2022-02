Inauguration du stade Abdoulaye Wade : La RTS donne un signal sans logo aux télévisions privées

La RTS, éditeur public national met à la disposition des chaines de télévisions (nationales et étrangères), un signal clean disponible à travers les canaux suivants : Sur site (stade du Sénégal) avec récupération du signal directement à partir du car de production Ob Van de la Rts". Et pour les télévisions sans moyens techniques sur place, "il existe tout autant la possibilité d'avoir le signal à travers les différents canaux de diffusion de la RTS à savoir le signal Rts du canal 5 de la Tnt (signal disponible sans logo) et le signal Rts du canal 215 de Canalsat (signal aussi disponible sans logo)".

