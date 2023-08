Inauguration du terrain de foot "Calcio" de Amitié 3: Barth Dias magnifie les valeurs d'amitié et de solidarité… Hier, c’était l’Inauguration du terrain de foot de Amitié 3 appelé "Calcio" . Une occasion saisie par: Barthelemy Dias, le Maire de Dakar et ancien maire de Mermoz Sacré cœur pour magnifier les valeurs d'amitié et de solidarité…Son message posté sur sa page Facebook



J'ai eu l'honneur d'assister à l'inauguration du terrain de football de Amitié 3 communément appelé "Calcio". Cet événement a célébré le pouvoir du sport pour unir les communautés autour des valeurs d'amitié et de solidarité.



Le terrain incarne l'engagement de l'équipe municipal de la commune de Mermoz Sacré cœur pour le bien-être des citoyens, sa volonté de créer des espaces propices au sport et aux liens sociaux.



Cette inauguration restera un symbole de collaboration et de progrès pour la commune de Mermoz Sacré cœur.



Félicitations au Maire Alioune Tall et à toute l'équipe municipale de cette commune.

Ensemble, marchons vers "L'essentiel "



















