Inauguration le 27 décembre 2021: Le Train En Route, tarifs abordables, 115.000 voyageurs par jour

Le Sénégal retient son souffle avec le TER qui sera inauguré et mis sur les rails le 27 décembre prochain. Si bon nombre de Sénégalais étaient sceptiques, la réalité est là, avec des tarifs somme toute, abordables.



115.000 voyageurs par jour vont profiter d'un moyen de transport moderne, sûr, et efficace. Les tarifs sont compris entre 500 et 1500 francs Cfa.



Il y aura des rotations toutes les dix (10) minutes et deux cent soixante (260) gendarmes sont chargés de la sécurité.