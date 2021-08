Incarcération aux Etats-Unis: Sept sénégalais dans les prisons américaines Peu sont les sénégalais qui sont dans les prisons aux Etats-Unis; ils sont au nombre de sept (7). Mais le plus célèbre d'entre eux est sans aucun doute Seydou Diop qui a tué son épouse et sa fille.

"Aujourd’hui, nous avons sept compatriotes qui ont des difficultés avec la justice. Et leur détention est liée à des crimes. On a également une très bonne partie de nos compatriotes, des centaines, qui sont dans les centres de détention pour des raisons d’immigration. Et là, je voudrais lancer un message, parce que, beaucoup de nos compatriotes ont tendance à quitter des zones comme le Brésil ou l’Argentine pour essayer de rejoindre les Etats-Unis pensant qu’à leur arrivée l’accès sera facile", lance un message le consul sénégalais aux Etats-Unis, El Hadji Adama Ndao.



Cependant, il liste les difficultés: "Mais, le plus souvent ils sont confrontés à des difficultés à leur arrivée et terminent dans des centres de détention pour après être expulsés au Sénégal. Ce sont des expériences éprouvantes et extrêmement difficiles. Ils dépensent beaucoup d’argent et à l’arrivée, il n’est pas sûr qu’ils réussissent à entrer sur le territoire américain. Je lance un message aux parents qui sont au Sénégal afin qu’ils découragent, autant que possible, nos compatriotes à ne pas se lancer dans ces genres d’aventures", fait-il savoir.



Le 5 août dernier 2020, 5 membres d’une même famille ont été assassinés ici à Denver.



