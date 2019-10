Incendie Aly Ngouille Ndiaye : Un problème électrique à l’origine du feu Un incendie s’est déclaré au domicile du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, dans la nuit du mardi à mercredi. Selon L’AS qui donne l’information, un problème électrique serait à l’origine du feu. Toutefois, il y a eu plus de peur que de mal, puisque les occupants de la maison et les éléments de sécurité ont pu circonscrire le feu avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Des dégâts matériels sont toutefois, signalés.

