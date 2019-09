Incendie Dalifort: La SAR pointe du doigt les agents du Ter et dégage ses responsabilités

Le feu constaté dans la zone de sécurité des pipes de la SAR qui traverse de part et d’autre, la zone de DALIFORTvers ce lundi, n’est pas issu d’une fuite des pipelines de la Société africaine de raffinage (SAR). Le chargé communication de la SAR, Ousseynou Ndiaye pointe du doigt une intervention des agents du Train Express Régional (TER).



Ces derniers, au moyen d'une tronçonneuse, tentaient de sectionner des barres de fer en aval du bassin de rétention.



Et ce sont les remontées d’hydrocarbures provoquées par d’anciennes fuites étanchées, explique-t-il, qui provoquent ces réactions au moindre contact avec le feu. D'après le communiqué parvenu à Leral, dès que le feu s’est déclenché, les équipes de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et de la SAR se sont rendues sur les lieux et ont procédé à la maîtrise du feu et à la sécurisation des alentours.

