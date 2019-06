Incendie à Bargny: Bilan, deux morts et deux blessés graves Un incendie a fait deux morts et deux blessés à Bargny ce jeudi vers les coups de 4 heures du matin. Le feu a consumé une chambre, occupée par quatre personnes, dont une dame et un enfant qui sont sont, eux, décédés. Après l'intervention du voisinage, il a été constaté de graves blessures sur les deux autres personnes survivantes.



Le voisinage ayant volé au secours de ces personnes, dit avoir éteint le feu avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.



Leral

