Incendie à Darou Hidjiratou: Plus de 40 cases ravagées par les flammes

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de Darou Hidjiratou, dans la région de Tambacounda, sont plongées dans la tristesse et dans la désolation. Selon "Rewmi", un violent incendie a ravagé 41 cases réduites en cendres, vivres et mobiliers ont été détruits par le feu.



C’est le triste bilan de l’incendie qui a ravagé une bonne partie du village de Darou Hidjiratou. C’est un feu de brousse qui s’est propagé dans le village. Les populations sollicitent l’appui des autorités de la localité.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook