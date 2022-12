Incendie à Kaffrine : Plusieurs cases consumées par des flammes, des familles en précarité A Maka Gouye, village situé dans la commune de Saly Escale et dans le département de Koungheul, un incendie d’une rare violence a emporté des cases et beaucoup de biens matériels.

Un feu dont on ignore encore l’origine, s’est déclaré aux environs de 10h hier, consumant une concession entière, composée de plusieurs cases. Même si aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, les pertes en biens matériels sont néanmoins énormes.



En effet, les feux ont ravagé la maison du Samba Bâ, brûlant aussi un grenier et une somme d’argent. La victime ajoute avoir perdu tous ses biens, de même que sa dernière récolte.



L’intervention rapide des voisins immédiats, a juste permis d’empêcher la propagation des flammes aux autres habitations. Abattu, le chef de famille a sollicité l’appui de l’Etat et des autorités locales.











lequotidien.sn



