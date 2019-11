Incendie à La Rochette : le feu finalement maîtrisé L’incendie de l’Usine de la Rochette à Thiaroye SUR Mer a été finalement maîtrisé, selon la RFM. Toutefois, 1000 tonnes de papiers et diverses installations sur les 400 mètres carrés de l’usine ont été totalement consumées. Les sapeurs-pompiers qui ont déployé plus de 16 engins et plus de 80 agents ont lutté toute la nuit contre le feu qui s’est déclaré, hier soir vers 22 h, et une bonne partie de la matinée de ce samedi. Les dégâts qui ne sont pas encore chiffrés, sont énormes selon la même source.

