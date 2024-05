Incendie à Patisen: Le Ministère de l’Industrie et du Commerce vient au chevet Le Ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop et le Ministre Secrétaire d'État pour le développement des PME-PMI, Monsieur Ibrahima THIAM visité ce samedi 4 mai, l'usine de PATISEN, suite à l'incendie qui s'est déclaré hier dans une partie des locaux de la firme sénégalaise spécialisée dans la fourniture de produits alimentaires.





Les deux ministres, accompagnés des autorités administratives et de quelques collaborateurs, ont apporté leur soutien et exprimé toute la compassion et la solidarité du Chef de l'Etat Son Excellence Bassirou Diomaye FAYE, ainsi que du Premier Ministre Monsieur Ousmane SONKO.



Plus de peur que de mal



Le Ministre de l'Industrie et du Commerce, le Dr Serigne GUEYE DIOP a salué la réactivité et la promptitude des Sapeurs-pompiers qui ont vite cerné l'incendie, réduisant ainsi l'ampleur des dégâts matériels. Trois camions et plusieurs dizaines de palettes ont été emporté par les flammes. L'origine de l'incendie ainsi que les estimations des pertes restent encore inconnues. La survenue de cet incident malheureux soulève encore une fois, selon le Ministre DIOP, ancien Maire de Sandiara, la nécessité de soutenir et d'accompagner les industries sénégalaises.



Lever les barrières à l’investissement pour la création d’emplois et de croissance



Dans les nouvelles orientations des plus hautes autorités du Sénégal, figure, l'accompagnement des "Champions nationaux de l'Industrie et du Commerce". Ainsi, le nouveau Ministre entend imprimer sa marque à côtés des industriels en privilégiant une démarche inclusive pour l'élaboration du plan de développement industriel et commercial. " Nous comptons mettre en place, une politique de proximité en se rapprochant des industriels grâce à des concertations élargies " a souligné le Ministre.



Serigne GUEYE DIOP a dans la foulée, annoncé la tenue prochaine de journées de concertations en vue de recueillir les préoccupations et contraintes de tous les industriels sénégalais, pour justement les appuyer dans l'expansion de leurs activités à l'intérieur du Sénégal. Appui et accompagnement qui s'inscrivent naturellement dans le cadre des huit pôles de développement cités dans le Projet et constituant une gage de création d'emplois et croissance économique en vue d'une prospérité dans la transparence.



