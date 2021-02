Incendie à Sédhiou : Le village de Madina Abisam coune ravagé Un violent incendie à causé d’énormes dégâts matériels dans le village de Madina Abisamcoune, situé à une dizaine de kilomètres de Koussy, village chef-lieu de cette commune située dans l’arrondissement de Diendé.

Revenant sur le bilan du sinistre qui s’est déclaré aux environs de 15 heures ce mardi, le maire appelle à l’aide pour ces populations qui ont tout perdu. «L’incendie s’est déclaré aux environs de 14 heures 30 et a causé d’énormes dégâts. 40 cases, 8 tonnes de maïs, une tonne et demie de riz, 8 tonnes d’arachide dont 5 tonnes décortiquées, une moto de marque «Lifan» ainsi que de l’argent liquide d’un montant de deux millions de francs sont partis dans les flammes», annonce Ousmane Camara.



L’intervention des éléments de la 43ème Compagnie d’incendie et de secours, survenue une heure plus tard, a permis de circonscrire le feu attisé par le vent mais pas les dommages qui restent énormes, nous dit « Le Quotidien »



En compagnie de l’adjoint au sous-préfet, une délégation de la mairie a fait le déplacement pour constater les dégâts. Un feu de cuisine mal éteint est à l’origine de cet incendie qui a plongé les populations de ce foyer religieux dans le désarroi total.



Un appel à la solidarité est lancé par la mairie qui promet de faire un geste à leur endroit.



