Incendie à l'université Assane Seck de Ziguinchor : plus de peur que de mal…

Le « petit » incendie qui s’est déclaré dimanche dans la matinée, peu avant midi, dans un des chapiteaux installés au bloc « Elevage » de l’université Assane Seck de Ziguinchor, n’a pas causé beaucoup de dégâts matériels à part la façade arrière du chapiteau consumée par les flammes, a indiqué à Lesoleil.sn, le directeur en charge de la gestion du patrimoine et de la maintenance, Cheikh Ahmadou Bamba Fall.



Joint au téléphone, M. Fall a ajouté que, c’est « juste un incendie mineur ». Pour le moment, a-t-il révélé, le chapiteau est isolé et les travaux devront reprendre à partir de la semaine prochaine.

Alertés, les éléments de la 41e compagnie d’incendie et de secours n’ont pas tardé à se rendre sur les lieux pour vite maitriser le feu.



