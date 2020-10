Incendie à la Marine nationale: L’Armée ouvre une enquête pour...

Aucune victime humaine n’est à déplorer après l’incendie dans un entrepôt des Armées à la Base navale Amiral Faye Gassama, situé au Port autonome de Dakar. L’assurance est faite par la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa).



Ladite Direction précise que le personnel d’alerte de la Brigade de sécurité de la Marine nationale s’est immédiatement porté sur les lieux, pour contenir le sinistre qui s’est propagé très rapidement.



Le Colonel Mactar Diop de la Dirpa à travers son communiqué a annoncé que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé un détachement d’intervention de dix (10) engins de lutte incendie, renforcé des pompiers de la Marine nationale et du chantier Dakarnave.



«Tous les locaux et bâtiments adjacents au dit magasin ont pu être préservés. L’étendue des dégâts matériels est en cours d’évaluation. Les causes de l’accident seront déterminées, à l’issu de l’enquête qui sera diligentée dans les meilleurs délais», a rassuré la Dirpa.

