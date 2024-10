Incendie à la maternité de l’hôpital Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh : Un feu ravive un souvenir toujours marquant pour Tivaouane La mémoire collective retient encore aujourd’hui la tragédie survenue il y a quelques années à l’hôpital Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, avec la mort tragique de 9 bébés dans un incendie survenu au service de néonatalogie. Eh bien l’histoire a failli se répéter hier et cette fois-ci, c’était à la maternité, avec un incendie qui a fort heureusement été vite maîtrisé.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2024 à 18:46

C’était aux environs de 13 heures et selon les sources du quotidien L’As, l’incendie s’est déclaré dans le bureau du gynécologue.



Ce dernier n’étant pas sur place à cet instant, c’est la prompte réaction des vigiles qui ont été alertés par les sages-femmes, qui a eu raison du feu. Ils ont en effet défoncé la porte du bureau, avant de s’attaquer aux flammes avec des extincteurs.



Et toujours selon leurs sources concordantes, c’est un court-circuit qui serait à l’origine de l’incendie. La conséquence est que la maternité a été fermée momentanément pour des raisons de sécurité et les malades orientés vers Thiès.



Et les chiffres recueillis par le journal révèlent que la maternité de l’hôpital Dabakh de Tivaouane enregistre pas moins de 35 accouchements par jour et plus de 300 par mois.



