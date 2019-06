Incendie au Lycée de Foundiougne : des pertes évaluées à 30 millions FCFA Un violent incendie s’est déclaré au lycée de Foundiougne dans la nuit du mercredi à jeudi. Les dégâts sont estimés à plus de 30 millions FCFA selon "Le Quotidien".

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2019 à 12:26 | | 0 commentaire(s)|

Selon le proviseur du lycée, Abdou Faye, le feu se serait déclaré après leur départ, le mercredi, vers 19 heures. Ce n’est que le jeudi matin, vers 6 h 30, qu’un passant a alerté le président de l’Association des parents d’élève, qui, à son tour, a informé les sapeurs-pompiers.



Mais le mal était déjà fait fait, puisque le feu qui avait pris à la salle informatique, qui servait en même temps de bibliothèque, a fait des dégâts importants, évalués à plus de 30 millions de francs Cfa.



2813 manuels scolaires, 10 ordinateurs portables, 20 ordinateurs fixes, 2 photocopieurs, 2 microscopes optiques, 2 vidéoprojecteurs, entre autres, sont partis en fumée.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos