Incendie au Marché central de Kaolack: Des pertes estimées à des millions de FCfa

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021

Une cantine spécialisée dans la vente d’habillement au centre commercial Cheikh Al Islam du marché central de Kaolack a pris feu hier, aux environs de 22 heures.



Un court-circuit serait à l’origine de l’incendie. Alertés, Senelec et les Sapeurs Pompiers ont vite couper le courant et procéder à l’extinction du feu.



Les dégâts matériels sont évalués à des millions de FCfa.



