Incendie au Marché central de Kaolack: Le cri du cœur des commerçants

Un énième incendie s’est produit hier au Marché central de Kaolack. Cette fois-ci, les flammes ont ravagé des cantines au niveau du marché «Sobaneté». Selon les commerçants, le feu a ravagé 4 cantines avant d’être maîtrisé par les sapeurs-pompiers, qui se sont déployés très rapidement sur les lieux du sinistre. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée et les dégâts matériels sont estimés à plusieurs millions, disent-ils.



Les commerçants n'ont pas manqué de déplorer ces incendies qui leur font perdre des centaines de millions chaque année. Selon le délégué principal du Marché central de Kaolack, Lamine Ndao, les installations vétustes de la Sénélec et le manque de sécurité, sont à l'origine de ces incendies. Il interpelle les autorités, qui doivent très rapidement songer à changer ces installations, avant que ces incendies n'occasionnent des pertes en vie humaine.



À en croire M. Ndao, l'insécurité qui sévit dans le Marché central de Kaolack, est également une source d'incendie. Il invite le maire à assurer la sécurité du marché, en recrutant des vigiles pour veiller toute la nuit et en sensibilisant les commerçants sur les matériels électroniques. Il appelle les autorités administratives et municipales de Kaolack, à accompagner les commerçants, pour moderniser le marché.