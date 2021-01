Incendie au Pavillon A de l’UCAD

Les violents affrontements entre forces de l’ordre et étudiants en master de la Faculté des Sciences Techniques (FST) hier ont engendré un incendie dans la chambre 372 du pavillon A de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), rapporte.



Las de réclamer leurs bourses, ces étudiants ont bloqué la circulation au niveau de l’avenue Cheikh Anta Diop. Pour les déloger des lieux et remettre la circulation en marche, les hommes de tenue sont intervenus, renseigne L'As.



Il s’en est suivi des échauffourées qui ont abouti à l’incendie dans la chambre 372, où logent des étudiants de la Faculté des Sciences Techniques. Après les affrontements, ils ont accusé les éléments de la Police d’y avoir mis le feu à cause de leurs tirs de grenades lacrymogènes.

