Incendie au Ranch de Dolly: Plus de 200 hectares ravagés

Mercredi 18 Janvier 2023

Un violent feu de brousse s’est déclaré hier mardi vers 14 heures au Ranch de Dolly, Commune de Thiél département de Linguère. Le feu a consumé plus de 200 hectares du tapis herbacé.



La brigade des Eaux et forêts du Ranch de Dolly aidée par les riverains s'est mobilisée pour éteindre le feu qui avait fait déjà, fait beaucoup de dégâts. Et, les causes de ce feu de brousse restent pour le moment inconnues.



Ainsi, la gendarmerie du Ranch a ouvert une enquête.



Ousmane Wade