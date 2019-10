Incendie au Trésor public: "Il y a eu des dégâts importants" L'incendie dans les locaux du Trésor public de Dakar va sans doute laisser des traces. Du moins si l'on se fie à la version des sapeurs-pompiers. "Nous avons réussi et préservé une bonne partie de l'outil de travail. Il y a eu des dégâts importants que seule l'enquête de la police pourra déterminer avec exactitude l'étendue", souligne le capitaine Djibril Sall, Commandant de la 11e compagnie d'incendie de la caserne de Malick Sy.



Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Octobre 2019 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

Les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux de l'incendie à 7 h 05 mn. Selon le capitaine Djibril Sall, ils ont été alertés à 7 h 00 mn pour un incendie dans un bureau situé dans l'enceinte du Trésor public. Cinq minutes plus tard, ils ont débarqué. "Et le constat est qu'il s'agissait d'un incendie au 3e étage avec des risques de propagation vers le 4e niveau".



La priorité était donc de limiter toute possibilité de propagation des flammes. Et pour cela, les pompiers pouvaient compter sur "un important lot de matériel", à savoir "des engins d'incendie et de secours : deux fourgons, une échelle mécanique et un pince mixte". Il s'y ajoute un effectif de 24 gradés et pompiers dont 7 officiers.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos