Incendie au grand marché de Ziguinchor: 100 millions FCfa de pertes enregistrés

Un incendie d’une grande ampleur est survenu ce week-end, dans le plus grand marché de Ziguinchor, marché Saint Maur. Cantines, magasins, gargotes et tables, tout a été réduit en cendres.



Selon les estimations fournies par les responsables du marché, les pertes sont estimées à 100 millions de FCfa. Dans la zone sinistrée, l’on y vendait également des carreaux, des appareils électroménagers et des matériels de quincaillerie.



Fort heureusement, il n’y a aucune perte en vies humaines. L’origine du feu est pour le moment inconnu.